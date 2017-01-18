斯诺登感谢奥巴马为向维基解密泄密的曼宁减刑

哈通社阿斯塔纳 -- 据俄罗斯卫星网消息，美国情报机构前雇员爱德华·斯诺登日前对即将离任的美国总统奥巴马就维基解密的情报提供人布拉德利·曼宁减刑表示感谢。

此前维基解密创始人阿桑奇也感谢所有组织支持为曼宁减刑运动的人。

斯诺登发推文表示，"认真、真诚地"感谢奥巴马。他还感谢所有近年来争取为曼宁减刑的人。

斯诺登表示，正是这些人的努力使得该决定得以通过。

斯诺登于2013年6月向《华盛顿邮报》和《卫报》转交了关于美国及英国情报部门网络监控计划的机密资料。之后，他飞往香港，从那里飞往莫斯科，之后美国政府注销了他的护照，这成了当时他从俄罗斯离境的法律障碍。

俄罗斯以斯诺登停止反对美国的活动为条件，向其提供了为期一年的庇护。2014年8月1日斯诺登获得为期三年的定居证，这使他可以在俄罗斯境内外旅行。

曼宁2010年5月在伊拉克服役时被捕。他承认转交维基解密公布导致平民被杀的空中打击录像、数十万份阿富汗和伊拉克战争前线事件的报告、关塔那摩监狱囚犯档案和约25万份美国国务院外交电报。法庭2013年8月底判处其35年徒刑。



根据白宫周二宣布的奥巴马的减刑令，曼宁将于今年5月17日，而不是2045年获释。

【编辑：小穆】