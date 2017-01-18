首列途径哈萨克斯坦的中国货运列车抵达伦敦

哈通社阿斯塔纳-据BBC报道，第一列从中国浙江义乌市启程的货运列车星期三（1月18日）抵达终点站伦敦，全程用时约18天。

首趟列车搭载88箱小商品货物从义乌启程开往伦敦，由阿拉山口出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、比利时、法国等国，经



英吉利海峡隧道，最终抵达英国伦敦，全程12451公里。



这条新线路的目的在于降低中英两国间贸易货运的时间成本以及在不同铁路线之间转移的费用，在试运行阶段实行每星期一班车。







该条铁路线成本比空运低一半，时间则比海运快一倍。



铁路线的英方代理物流公司指，这一货运服务的投入运营，凸显了英国决定脱欧之后中英贸易伙伴关系的重要性。



负责运营这一线路的是义乌一家工业投资公司，该公司此前已经在运营一条连通中国与西班牙马德里的货运铁路线超过一年，该线需在德国杜伊斯堡中转。



随着中国与欧洲贸易联系趋于频繁，连通中国与欧洲大陆的物流货运服务竞争也渐趋激烈。



总部位于深圳的申通快递在2015年已经成为中国第一家拥有为欧洲线路专门设有货运飞机和货车团队的大型物流公司，并期望在未来几年内与DHL及联合包裹服务公司（UPS）等国际物流企业竞争市场份额。



《中国日报》引述中国的产业研究公司艾瑞咨询（iResearch）估算，2016年中国的跨境进口贸易额会达到2100亿元人民币（244.9亿英镑）。