政府高官将在达沃斯论坛期间介绍我国交通枢纽优势和投资商机

哈通社阿斯塔纳 -- 投资和发展部长杰恩斯•哈斯姆别克出席在瑞士达沃斯举行的第47届世界经济论坛年会，期间将介绍哈萨克斯坦交通枢纽优势和投资商机。

比尔•盖茨、马云、比尔•麦克德莫特、查克•罗宾斯等全球著名的科技公司高层管理人士出席在达沃斯论坛框架下举行的题为"应对第四次工业革命"的研讨会，与会人员就如何应对工业革命？它对全民基本收入造成了什么影响等话题发表观点。



根据行程安排，哈斯姆别克计划同在哈实施投资、工业、采矿业、化工等领域项目的Enerco Distribuzione、Glencore、FT CNBC Nightcap、Evonik AirSpan、Sun Group等一系列知名企业与组织负责人举行会谈，哈斯姆别克还将同日本贸易振兴机构（JETRO）与亚洲基础设施投资银行负责人及欧洲复兴开发银行副总裁艾伦•皮乌斯举行会谈。



期间，哈斯姆别克还将出席题为"改革市场资本主义"的讨论会，并介绍哈萨克斯坦交通枢纽优势和投资商机。



第47届世界经济论坛年会（冬季达沃斯论坛）于2017年1月17日在瑞士达沃斯召开。论坛主题为"领导力：应势而为，勇于担当"。期间，来自全球近100个国家的2500余位代表将出席超过300场对话活动。中国国家主席习近平、俄罗斯第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫、英国首相特蕾莎•梅、美国现任副总统乔•拜登和国务卿约翰•克里、南非总统雅各布•祖马等各国政要出席会议。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】