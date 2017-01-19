今年年中将有两部好莱坞影片哈萨克语版上映

哈通社阿斯塔纳 - 漫威影业今年推出的重量级漫画改编电影《银河护卫队第二部》，将于当地时间5月5日在美国上映。

该影片哈萨克语配音版，由哈萨克斯坦"博拉沙克"企业基金会同美国漫威影业联合推出，将于同日在哈萨克斯坦全国院线上线。



《银河护卫队2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）是漫威影业出品的一部科幻动作电影，取材自漫威漫画，是2014年电影《银河护卫队》的续集，是漫威电影宇宙的第十五部电影。由詹姆斯•古恩执导，克里斯•帕拉特、佐伊•索尔达娜、布莱德利•库珀、范•迪塞尔、戴夫•巴蒂斯塔等主演。







而在6月15日，另一部好莱坞动画长片《赛车总动员3》，也将在哈萨克斯坦推出其国语配音版本。



《赛车总动员3》是一部由皮克斯动画制作，并由华特迪士尼发行的3D计算机动画电影。为2011年的电影《赛车总动员2》的续集，北美于2017年6月16日上映。







2011年，《赛车总动员2》也曾根据"博拉沙克"企业基金会哈萨克语推广项目被翻译为哈萨克语并在国内上映，取得了不俗的票房成绩。



据了解，哈萨克斯坦"博拉沙克"企业基金会目前通过与迪斯尼等美国企业合作，迄今已经译制了20多部好莱坞近期佳作。



这些作品包括去年上映的《海洋奇缘》、《星球大战》、《丛林之书》等。



【编译：木合塔尔·木拉提】

