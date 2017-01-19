世界银行对哈萨克斯坦经济增长预测维持不变

哈通社阿斯塔纳 -- 世界银行的新一期报告称，该行维持去年11月份做出的对哈萨克斯坦2017-2019年经济增长速度的预测(国内生产总值增速从2017年的2.2%提高到2019年的4%)。

世界银行的分析师们认为，得益于石油价格的稳定，通胀水平的下降以及将通胀水平遏制在国内生产总值2%以下的一系列财政措施，哈萨克斯坦经济增长速度的下滑在2016年被终止。



油价可能的波动是哈萨克斯坦经济面临的主要风险。



世界银行的报告说:"能源市场价格的波动有可能影响宏观经济的稳定并对政府财政、本国货币汇率构成压力，增大通胀风险并将其传递到建筑和运输等经济领域。"



国际货币基金组织2016年12月曾预测2017年哈萨克斯坦经济有小幅增长。



该机构将2017年哈萨克斯坦经济增长速度的预测从此前的0.6%提高到了1.5-2.0%。



国际货币基金组织代表团团长马克·霍顿说:"有迹象表明,哈萨克斯坦的经济趋于稳定并且开始复苏。"



根据哈萨克斯坦政府的最新预测,2016年国内生产总值增长1%，2017年增长1.9%。哈萨克斯坦中央银行的数据显示，2016和2017年通货膨胀目标走廊是6-8%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】