总检察院：某些地区商检人员挑战法规

哈通社阿斯塔纳--总检察院法纪检察司司长马拉特•赛克赛穆巴耶夫19日在阿斯塔纳召开的题为"保护企业主合法权益，铲除商检领域腐败行为"的研讨会上说，一些地区商检人员在对私企进行检查时，为了私利置国家法律、法规于不顾，挑战法规，甚至无法无天。

赛克赛穆巴耶夫说："卡拉干达州沙赫京斯克市企业主权益保护部门在一次例行检查中要求当地一企业主出示产品合格证书，但是按照相关规定，在例行检查时，企业主有权不出示此类证书。结果该部门对其处以212万坚戈的罚款。"



赛克赛穆巴耶夫指出，在对卡拉干达州私营企业主征求意见时，检察部门收到203份企业主的状告信。他们写道，"公权私用"损害社会公平公正，破坏社会和谐，甚至践踏国家法律。



据他介绍，法院对类似的"公权私用"行为做出判决时，必须做到定性准确，量刑适当，要避免当罚不罚、不当罚而罚，重罪轻罚或者轻罪重罚。例如，阿克托别市法院就对一没有按时出示相关手续的企业主做出判决，以拒不配合政府检查为由，对该名业主处以100倍月计算指数（约244万坚戈）的罚款。西哈州成戈尔劳县也曾发生类似的现象。该县法院也因上述原因对一企业主做出轻罪重罚。



赛克赛穆巴耶夫说：为了保护企业主合法权益，创造良好的经商环境，近期最高检将与高级法院联手，制定一些打击商检领域违法行为的合理办法。



【编译：金桥】