特朗普就职典礼明日举行 安保费用过亿

哈通社阿斯塔纳 -- 2017年1月20日，美国候任总统特朗普将宣誓就职。

舆论普遍认为，特朗普的就职仪式或将力压前任奥巴马，成为美国史上"最昂贵总统就职仪式"。



其实早在去年年底，美国《华盛顿邮报》等媒体就推算出一个大致范畴，认为特朗普就职活动的开销将在1.75亿到2亿美元之间。



《纽约时报》17日报道称，这一数字不仅包括20日就职典礼当天的开销，还包括此前一周一系列庆祝活动，如官方宴会、音乐会、游行、舞会，外加安保等方面所发生的总费用。



这些费用由多个机构组织共同承担：包括就职典礼国会联合委员会、总统就职委员会，以及美国联邦政府、州政府和当地政府。



简言之：这笔巨额开销就是由私人捐赠者和纳税人分摊。



对于新总统的就职活动，上述组织机构分工明确、各司其职。



比如，总统就职委员会主要负责筹划一系列博人眼球的活动，包括就职典礼前夜的舞会、音乐会，以及其他私人宴会。该委员会的角色类似新总统的"亲友团"或"后援团"，其中不少成员就是候任总统的朋友和"金主"。



委员会还要负责在就职活动期间进行筹款，所得款项则会抵消相当一部分花费。据称，特朗普的"亲友团"实力不俗--其委员会已从大公司、私人金主和其他支持者中筹得1亿美元资金，远超过奥巴马在2009年筹得的5300万美元。



在就职活动全部花销当中，安保费用无疑是最"烧钱"的。



《纽约时报》称，为保证就职仪式的安全，地方、州和联邦的数十个单位将投入总共约2.8万人的安保力量，安保费用可能会"轻松破亿"，而这笔巨额开支将由美国联邦政府承担。



英国《卫报》称，美国近几任总统的就职费用此前已经呈现出明显递增的趋势：1993年，克林顿的就职活动总花费约为3300万美元;2005年小布什花了4230万美元。但奥巴马在2009年打破历史纪录，花费高达1.7亿美元。



如今，特朗普或将"再创新高"，达到惊人的2亿美元。



当然，媒体不排除这里面存在通货膨胀以及巨额献金激增等因素。



【编辑：木合塔尔·木拉提】