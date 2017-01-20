中国开始使用"机器人记者"编写报道

哈通社阿斯塔纳 - "车次主要是K字头和普列，基本都是无座票，一站到底，路途会比较辛苦。" 中国知名纸媒《南方都市报》日前发表了一篇篇幅300余字的，关于春运的报道。

如果不说，或许读者很难看出这句话是由机器人写的。



事实上，撰写这篇报道的作者，是中国首个正式"入职"的机器人--"小南"。



完成这篇300多字的报道，写稿机器人只用了1秒钟。



据了解，该写稿机器人由中国北京大学计算机科学技术研究所研发。



该机构研究人员表示，"小南"不仅能够承担短篇新闻的编辑工作，而且也有能力创作长篇文章。



写稿机器人的优势在于能够迅速从庞杂和枯燥的数据中寻找寻找共性，计算出结果，并将其编写为读者需要的内容。



例如，"小南"的研发团队透露，"小南"所采用的自动文摘技术可以根据如关键词、段落位置等多种文本特征，判断不同信息的重要性，最终在摘要里保留核心部分，又快又好地出稿。



不过，要在媒体行业中使用机器人替代人类记者，仍然为时尚早。



因为这些机器人目前仍处于单纯的信息摘录和编辑水平，尚无法承担新闻采访和进行访谈的能力。



不过研发团队表示，未来他们将开发出能够帮助记者进行采访的"采访机器人"。



【编译：木合塔尔·木拉提】