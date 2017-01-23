哈萨克斯坦愿为叙利亚问题和谈持续提供对话平台

哈通社阿斯塔纳 - 外交部副部长罗曼•瓦西连科23日在阿斯塔纳媒体中心召开的新闻发布会上表示，帮助叙利亚实现和平，是组织召开阿斯塔纳和平会谈的主要目标。

瓦西连科同时强调，作为此次会谈举办平台的提供方，哈萨克斯坦将努力尽到东道主的义务，为参会各方创造便利，但不会对会谈的结果作出任何担保。



他表示，作为东道主，哈萨克斯坦始终期待此次和平会谈能够取得实质性的进展。今后若有需要，哈萨克斯坦也仍将继续为各方提供对话的平台。



"目前各方都已经坐在了谈判桌前，将就各自的争议开展对话。我认为，一切都将在会议正式开始之后，才会得到明确。哈萨克斯坦将为各方实现建设性的对话，提供一切必要的方便。"瓦西连科说。



瓦西连科还表示，从今年1月1日起，哈萨克斯坦正式就任联合国安理会非常任理事国职务，并将在未来2年内持续在这一机构当中发挥影响力。



"我们期待阿斯塔纳和平会谈的成果，能够出现在哈萨克斯坦在联合国安理会上的提案当中。需要重申的是，哈萨克斯坦接受相关国家委托，承办这次和平会谈，根本目的在于为叙利亚的和平提供帮助。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】