纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳和谈应建立在相互信任与合作的基础上

哈通社阿斯塔纳 -- 叙利亚和平会议于23日14时在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店（Rixos President Astana）举行。外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫会前宣读纳扎尔巴耶夫总统向与会各方发出的呼吁书。

纳扎尔巴耶夫在呼吁中说："叙利亚复杂局势引起了国际社会的广泛关注。我们不得不承认，长达六年之久的流血冲突除了给不同文明、文化聚集的叙利亚带来苦难，没有带来任何好处。作为一个爱好和平的国家和联合国安理会非常任理事会成员国，哈萨克斯坦有义务为在中东建立稳定和安全作出贡献。"

纳扎尔巴耶夫强调，今天的阿斯塔纳和谈是国际社会为和平解决叙利亚局势所作出的努力的鲜明展现。

“哈萨克斯坦认为，基于互信和合作的谈判应该是解决叙利亚局势的唯一正确途径。阿斯塔纳成为和平会谈平台也不是偶然的。众所周知，2015年叙利亚反对派代表第二轮会谈曾在阿斯塔纳召开。为帮助叙利亚难民，哈萨克斯坦提供了70万美元的援助。近期，还向叙利亚运送了500吨的人道主义物资。希望阿斯塔纳和谈能够具有广泛代表性和包容性，也期待这次和谈能够达成一个各方都能接受的、关照各方利益的解决方案。" 纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆 审校：金桥】