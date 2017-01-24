阿斯塔纳和谈框架下的军事专家会议正在进行当中

哈通社阿斯塔纳 - 阿斯塔纳叙利亚问题和平会议框架下的军事专家会议于24日开始。

该消息由一名可信的消息人士向哈通社记者透露。



"军事问题专家们正按照此次会谈参会各方的预期，就停战监督机制的相关情况开展讨论。"这名消息人士在正在举行阿斯塔纳和平会议的雷克索斯酒店中，这样对哈通社记者说。



阿斯塔纳叙利亚问题和平会议23日起，在位于首都阿斯塔纳的雷克索斯大酒店中召开。



由叙利亚问题特使亚历山大•拉夫连季耶夫为首的俄罗斯代表团、土耳其副外长塞达特•乌纳尔、伊朗副外长侯赛因•贾比里•安萨里为首的土耳其和伊朗代表团出席会议。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉代表联合国出席会议,哈萨克斯坦大使乔治•克洛尔代表美国参会。



叙利亚方面的代表包括政府和15支反政府武装的代表团。叙利亚政府代表团由叙利亚常驻联合国代表巴沙尔•贾法里率领。



阿斯塔纳和平会谈将于24日结束。



根据计划，参会各方将在24日14:00时召开新闻发布会，并公开此次会谈的最终结果。



联合国叙利亚问题特使德米斯图拉很可能将主持面向媒体的新闻发布会。



【编译：木合塔尔·木拉提】