美国新财长称过强美元打压经济

哈通社阿斯塔纳 -- 据多方消息，美国财长提名人斯蒂芬·姆努钦表示，过强美元可能会对美国经济带来负面的短期影响。

他在回答国会议员提问时表示，美元时不时走强，可能会对经济造成短期影响。

斯蒂芬·姆努钦发表讲话后，美元跌入低位。昨日，受到特朗普贸易保护主义论调影响，美元已经对主要国家货币出现下跌，美元指数下挫0.4%。在岸人民币对美元一度上涨400多点，离岸人民币也涨200点。美元兑日元跌至。而24日斯蒂芬·姆努钦这番讲话明显再度打压美元走势。

美元指数自欧央行12月会议以来首次跌破一百关口，至99.95，日内跌幅0.81%。

美元兑日元跌破113，当前报112.76。

美元兑离岸人民币一度跌至6.8084，当前小幅反弹，报6.8101。

此外，根据路透社报道，斯蒂芬·姆努钦表示将抵制外汇操纵，但并未就是否将中国视为汇率操纵国做出评论。此前议员奥林·哈奇提问斯蒂芬·姆努钦是否认为中国正在停止并阻止让人民币继续贬值。

斯蒂芬·姆努钦称，汇率操纵是对自由贸易原则的严重破坏，需要有效解决。作为财长，他会确保捍卫美国人的就业，并通过财政部和国会立法流程来抵制汇率贬值。