迪玛希中国走红 上街购物被粉丝包围

哈通社阿斯塔纳 - 正在中国参加湖南卫视音乐类实境秀节目《歌手2017》的我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的知名度仍在不断飙升当中。

在本月21日播出的《歌手2017》首期节目中，迪玛希凭借完美无缺的歌唱技巧征服了亿万中国听众，并为自己吸引了大量粉丝。



这些粉丝的数量之巨、年龄跨度之大着实令人吃惊。



一夜之间红遍中国的迪玛希，现在想要独自逛街购物已经成为了一个比较困难的事情。因为无论他走到哪里，都会被中国粉丝们认出并被围得里三层外三层。



日前，迪玛希与自己的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫一同上街，打算购买一些衣物，结果就在街头遇到了大量"求合影"的歌迷。



这一幕被阿勒帕慕斯用手机记录了下来，并上传到了INS上。



无奈之下，赛事组织方只能为我国歌手安排4名警卫人员，设法将迪玛希与热情的歌迷们稍微隔开一点距离。







迪玛希的挚友阿勒帕慕斯以及陪同他们逛街的中方工作人员



不过从视频当中也能看出，虽然购物的计划变得很困难，但迪玛希心情仍然很愉快。他基本上满足了每一名试图与他合影的歌迷的要求。



"一夜之间红遍中国，走在街上，到处都能听到中国人在对我们说‘迪玛希'、‘哈萨克斯坦'、‘哈萨克的翅膀'之类的话，感觉非常有意思。"阿勒帕慕斯写道。



迪玛希也在视频下留言，表示了对好友与他一起远赴中国演出，并始终陪伴在旁的感谢。



值得一提的是，在中国网络上，迪玛希已经毫无疑问的掀起了一阵狂热的追星浪潮。



许多中国网民诙谐的称呼迪玛希为"进口小哥哥"。



有许多女性网民还表示想要"嫁给他"，因此也有人称迪玛希为"国民新老公"。



目前迪玛希的新浪微博（中国版推特）上的粉丝数量一周内已经超过了59万。

Кейбіреулер "соншама танымал болып кетпеген шығар?!" деп күмәнданып жазып жатыр... Міне, дәлел! Көшеде расымен де жүру мүмкін емес. Security-лердің көмегіне жүгінуге тура келді. Қандай мақтаныш! Димаштың @kudaibergenov.dimash бір ғана эфирі осындай танымалдылық алып келді. Бұл бағдарламаны Қытайдың бәрі көретіні осымен айқын. Әр жерден "Димаси", "Хасакістан", "Хасакіді шібән (Қазақтың қанаты)" деген сөздерді естігенде қызық сезімге бөленеді екенсін!.. #TheSingerDimash @asharimov asharimov（@Al'Sharim）发的视频 · 2017-01-24，2:12 PST



【编译：木合塔尔·木拉提】