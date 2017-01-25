哈萨克斯坦著名景点介绍：布拉拜国家自然公园

2017阿斯塔纳世博会将于6月10日至9月10日在阿斯塔纳举办。以"未来的能源"为主题的本届世博会必将吸引全球各地游客来到阿斯塔纳世博会一饱眼福。哈萨克斯坦旅游资源丰富，人民以热情好客闻名于世。许多游客长途跋涉抵达阿斯塔纳休整几天并观摩世博会后，也许会前往其他区域领略哈萨克斯坦优美的自然风光和人文景观。

为使游客进一步了解哈萨克斯坦著名旅游景点，哈通社从即日起每日将定期发布哈萨克斯坦最值得一看的旅游景点，以供各国游客出行参考。每个景点带有简要介绍，另附图片素材，以便读者在阅读时产生代入感。今日，我们将从哈萨克斯坦最著名的度假胜地--布拉拜国家自然公园开始。



布拉拜国家自然公园



布拉拜国家自然公园位于阿克莫拉州布拉拜区，距离阿斯塔纳257公里，成立于2000年，总面积8.5万公顷，因风景优美、气候宜人而被世人称之为"哈萨克斯坦的瑞士"。公园坐落在高山与湖泊之间，是哈萨克斯坦境内著名的度假胜地之一，清澈的湖泊、茂密的森林、一座座类似金字塔的山脉令许多游客惊叹不已。在这美丽的国家级自然公园中，人们可以尽情的放松，并体验大自然的清新，也可以上山采风，在笔直的公路上骑自行车游玩或在山林间漫步。公园内设有86处游乐场所，为游客旅程增添不少乐趣。



沃克杰特佩斯山峰



沃克杰特佩斯山峰位于布拉拜湖岸边，是布拉拜景区最著名的景点之一。虽然高度只有300米，但也被赐予"连子弹也打不到"的美名。

关于这座山有许多民间流传的神话。其中有一则神话说，在很久以前，一位不愿被逼婚的女子曾爬上这座山的山顶，对求婚者们说道："若有人能把箭射到山顶，我便以身相许"。最后谁也没能办到，女子知道自己终究要被逼迫嫁给自己不喜欢的人后，就从山顶跳了下去，而她掉下去的地方，就形成了珠牧巴克塔斯（神秘石）。



珠牧巴克塔斯



珠牧巴克塔斯（神秘石）位于阿吾里耶湖（布拉拜湖）左岸，阔克谢套和铁米尔套山脉之间，坐落在峡湾正中间，由花岗岩层石堆组成的小岛被当地居民称为珠牧巴克塔斯。岩石拥有独特的外貌特征，常常被游客比作各种物体。如果从布拉拜出发沿着湖边行走，可以发现这座岛的外貌如同一个长发飘飘的花季少女。若继续走下去，花季少女的形象会逐渐变成一个老人的样子。从沃克杰特佩丝山脉的角度观看，岛屿的外貌又会产生"变化"，与埃及的斯芬克斯狮身人面像极为相似。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】