纳扎尔巴耶夫出席大冬会阿斯塔纳火炬传递活动

哈通社阿斯塔纳 -- 阿拉木图大冬会火炬传递活动于25日在阿斯塔纳举行。纳扎尔巴耶夫总统出席活动，并向大冬会国家队队长、冬季两项运动员达吾列特•拉赫穆巴耶夫转交哈萨克斯坦国旗。拉赫穆巴耶夫对总统说，哈萨克斯坦国家队已为阿拉木图大冬会做好充分准备。

纳扎尔巴耶夫祝愿我国体育代表团在阿拉木图大冬会取得佳绩。



"今天是我国年轻运动员的盛大节日。大冬会圣火将在全国最著名的高等学府被点燃，在这4-5天内，火炬手将带着火炬，伴随着对运动员们的祈祷，走遍全国各地。这将激励我国体育健儿奋勇向前。" 纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，举办一届有特色、高水平的大冬会，是哈萨克斯坦人民多年的期盼。



"本届大冬会是独立以来哈萨克斯坦首次举办世界级的综合性冬季体育赛事。57个国家的运动员将参加体育盛会。从170个国家中顺利赢得大冬会举办权，对我们的国家而言是极高的荣誉。通过举办大冬会，首先，我们可以向全世界再次展示前进中的哈萨克斯坦。其次，有助于促进青年人对体育运动的热爱和追求。大冬会结束后，所有体育场馆将继续得到利用，为运动员提供更专业的服务。希望哈萨克斯坦体育代表团不负重任，顽强拼搏，为祖国争光，让全体国民欢欣鼓舞。" 纳扎尔巴耶夫说。



阿斯塔纳火炬传递活动将分2大阶段进行，共有60名火炬手参加活动，火炬传递路线共12公里。活动于阿斯塔纳时间10时开始，并将持续三个半小时。



阿拉木图大冬会火炬传递总里程为22500公里，其中200公里将通过人力传递完成。根据协议，阿斯塔纳航空公司负责将各地州火炬传递至阿拉木图。至1月29日，所有火炬将传递至阿拉木图，同时迎来大冬会开幕式。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】







