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    总统视察纳扎尔巴耶夫大学并寄语该校学子

    16:20, 25 一月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统25日视察位于首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学。

    期间，纳扎尔巴耶夫总统参观了该校医学院新综合大楼，并同该校师生举行座谈。

    纳扎尔巴耶夫总统向大学生们强调称，当今世界正处于实现医学与生物学领域重大突破的前夜。

    "新的医学院配备了完善的高科技设备，教学水平也将达到国际前列。因此，我对诸位抱有很高的期待。我相信诸位的研究将为各种疑难杂症的解决，以及延长人类寿命方面取得令人称道的结果。引领国内大学的发展潮流，也是纳扎尔巴耶夫大学建校宗旨之一。"纳扎尔巴耶夫总统说。

    此外，纳扎尔巴耶夫总统还表示，在21世界，医学与生物学将成为与信息技术并肩发展的重要学科。

    "所有的学科都会相互影响，许许多多的新生事物，都是在这些影响下产生的。在这所大学的殿堂当中，应该产生推动科学发展的力量。哈萨克斯坦发展需要各领域科学知识的引领。"纳扎尔巴耶夫说。

    随后，纳扎尔巴耶夫总统向全体师生就新教学楼建成表示祝贺，并祝愿学子们能够实现各自的目标。

    值得一提的是，新建成的纳扎尔巴耶夫大学医学院综合大楼有9层，总面积39825平方米。

    楼内设有教学及科研实验室、模拟中心、解剖实验室、演讲大厅和公开课讲堂以及会议中心、图书馆等。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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