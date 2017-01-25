中国外交部：阿斯塔纳会谈对政治解决叙问题具有积极意义

哈通社阿斯塔纳 -- 中国外交部发言人华春莹1月25日在例行记者会上表示，阿斯塔纳召开的叙利亚问题和平会谈对政治解决叙问题就具有积极意义。

华春莹回答记者提问时表示："叙利亚问题阿斯塔纳对话会如期举行，叙利亚政府同反对派代表共同出席对话会，听取对方诉求，这本身对政治解决叙问题就具有积极意义。我们相信，这次会议是下阶段叙问题日内瓦和谈的重要铺垫，将为和谈注入宝贵的正能量。"

"中方支持联合国继续在叙利亚问题上发挥斡旋主渠道作用，支持联合国根据安理会第2254号决议筹备日内瓦和谈、推动重启叙政治进程的努力。中方呼吁叙利亚政府和反对派保持当前的政治对话势头，拿出更多的政治善意和勇气，不预设前提，积极参与和谈，通过对话谈判化解分歧，积累互信。中方鼓励其他叙反对派参与到叙问题的政治解决进程中，贡献他们的积极力量。中方也希望国际社会有关各方着眼地区稳定大局和国际长远利益，共同为推动叙问题政治解决发挥建设性作用。化解叙利亚危机的希望之窗正在打开，我们愿同各方一道，推开窗户，让阳光照射进来。" 华春莹说。

【编辑：小穆】