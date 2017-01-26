阿斯哈尔•马明听取巴伊铁列克航天发射项目实施情况介绍

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府第一副总理阿斯哈尔•马明26日抵达克孜勒奥尔达州开始调研。

期间，马明听取了哈俄联合实施的巴伊铁列克航天发射项目进展情况和拜科努尔航天发射中心基础设施利用情况的工作汇报。



巴伊铁列克航天发射项目旨在对拜科努尔航天发射中心各类基础设施、尤其是对乌克兰"泽尼特"系列运载火箭进行改造升级。



2016年12月，纳扎尔巴耶夫总统在对俄罗斯进行工作访问期间签署了拜科努尔航天中心未来合作理念相关文件和《关于批准对<1995年12月23日哈俄两国间关于拜科努尔市行政机构地位协议>修正案》。



马明强调："拜科努尔航天中心未来合作理念将在均衡哈俄两国共同利益前提下，为促进拜科努尔航天发射基地发展和实施一系列新的航天发射联合项目注入不竭动力。"



根据行程安排，马明对努尔奥尔达小区进行视察，并听取了小区内的民宅建设进度。根据《2020年区域发展规划》，该小区内计划建设20幢多层民宅。随后，马明对克孜勒奥尔达热电中心进行视察，并听取了基础设施升级改造工作汇报。



此外，马明还对锡尔河左岸新桥与河岸区建筑物建设进度进行了解。



视察工作结束后，马明就克孜勒奥尔达州区域发展问题召开工作会议，并听取了该州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫关于2016年社会经济发展总结与2017年区域发展前景的工作汇报。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】