尼格马图林会见白俄罗斯驻哈大使

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院消息，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林26日在阿斯塔纳会见白俄罗斯驻哈大使阿纳多利•尼奇卡索夫。期间，双方就进一步推进两国合作发展、加强议会间合作交流交换意见。

尼格马图林表示，白俄罗斯是哈萨克斯坦重要的政治与经贸伙伴，两国间已建立深厚的友谊关系。纳扎尔巴耶夫总统与白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科为深化哈白浓厚友谊作出了杰出贡献。今年是两国建交25周年，这段时间内，两国元首在相互理解和信任的基础上，共签署了70余份双边合作文件。此外，在联合国框架下，哈萨克斯坦已成为白俄罗斯三大主要商贸合作伙伴之一。



尼格马图林说，2016年哈白两国制定了2017-2018年联合活动计划，该计划将为进一步增进哈白在各领域的友好伙伴关系起到重大作用。



尼格马图林指出，纳扎尔巴耶夫总统25日发表呼吁书，倡议对国家管理体系进行改革，加强国家机构在社会民众前的责任。



尼奇卡索夫表示，白俄罗斯高度重视同哈萨克斯坦实施的一系列合作项目。



"纳扎尔巴耶夫总统在建立高效率、稳定、现代化国家管理体系的改革计划值得我们参考。"尼奇卡索夫说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】