特朗普或恢复水刑等酷刑 称反恐要“以毒攻毒”

哈通社阿斯塔纳 -- 美国总统特朗普25日在接受美国广播公司采访的电视节目中表示，在反恐问题上，美国应当"以毒攻毒"，他在考虑是否在审讯中重新恢复使用水刑等酷刑。

特朗普称，美国最高情报机构告诉他在审讯中使用酷刑是有效的，他本人也相信酷刑的作用，但是他还将听取国防部和中央情报局的意见以确定使用合法手段打击极端势力。

水刑曾经在2001年美国受到9·11恐怖袭击之后，由时任总统布什签署政令施行，后被奥巴马废止。特朗普在竞选时曾经声称让水刑回归。

据BBC报道，去年6月29日，特朗普在一次竞选集会上提及IS武装分子杀害人质的事件时说，必须以武力对待武力。"我们必须凶狠和暴力地战斗，因为我们的对手是暴力的。"特朗普还反问听众，"你们觉得水刑怎么样？"接着他又自问自答说，"我很喜欢水刑，还不够强烈。"

特朗普对待恐怖主义的主张强硬。据法国国际广播电台此前报道，接近特朗普的共和党人士、在2001年美国遭受"9•11"恐怖袭击时担任纽约市长的 朱利安尼透露，特朗普把反恐视为战争，将以战争手段处理反恐问题。朱利安尼还表示，特朗普与"激进的伊斯兰恐怖主义"没有蜜月期。

【编辑：木合塔尔·木拉提】