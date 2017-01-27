哈萨克斯坦国产蓄电池远销非洲

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦企业正在开始向非洲出口车用蓄电池。

据palata.kz消息，我国唯一拥有车用蓄电池自主生产能力的企业"Қайнар-АКБ"已经成功将其产品打入了非洲市场，由其生产的"BARS Asia"品牌车用蓄电池出口贝宁共和国。



消息称，"Қайнар-АКБ"公司与贝宁最大的连锁汽车设备销售商达成了协议，其产品今后将通过后者的门店在贝宁全境出售。



"非洲国家消费者对哈萨克斯坦生产的蓄电池质量十分满意。目前，‘Қайнар-АКБ'公司正在推动一项非洲计划，打算不断开拓非洲市场，实现新的突破。"该公司监事会主席库阿尼西•阿基马罕别托夫说。



据悉，2016年"Қайнар-АКБ"共生产车用蓄电池188.4万组，占有哈萨克斯坦蓄电池市场份额的90%。



其旗下的"Kainar"和"Bars"两个品牌的车用蓄电池通过品牌重塑，已经成功进入了中国市场。



目前，该公司还计划将产品远销欧洲。近期，公司已经同波兰经销商达成了协议。



据了解，"Қайнар-АКБ"公司当前的外销产品除中国外，主要出口独联体国家。



公司强调，其产品符合欧洲、俄罗斯及日本市场标准。



值得一提的是，2016年，"Қайнар-АКБ"公司获得了哈萨克斯坦"伟大草原之国"最佳出口企业奖。



【编译：木合塔尔·木拉提】