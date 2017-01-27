歌坛新秀迪玛希感谢歌迷的鼎力支持

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦歌坛新秀迪玛希•库达伊别尔艮26日在Instagram官方主页上向鼎力支持自己的歌迷用哈、英两种语言表示感谢。

迪玛希写道："对各位朋友和粉丝们的支持表示诚挚谢意。歌迷为我专门成立了粉丝团，我对此感激不尽。此外，我还感谢中国、美国、欧洲等国家与地区的粉丝，谢谢你们的祝福和支持！哈萨克斯坦人民热爱音乐与艺术，以美丽善良、热情好客闻名于世。我爱你们 ！"



《歌手2017》音乐真人秀节目在中国湖南省举行。迪玛希将于阿斯塔纳时间1月28日晚20时05分角逐下一场比赛。迪玛希计划在节目第二期演唱维塔斯的歌曲《歌剧2》，为粉丝带来惊艳。



据悉，《歌手2017》赛制规则非常复杂，每一期节目、每一场比赛都会可能被淘汰。另外，还会增加逆战和挑战的概念。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】