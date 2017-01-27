各界关注修宪主张：深度和力度之大前所未有

哈通社阿斯塔纳--纳扎尔巴耶夫总统25日发表《致哈萨克斯坦公民呼吁书》，提出将通过修宪向议会和政府转移总统部分权利，以便建立有效、稳定和现代化的国家管理体制和更加民主的社会。呼吁书发表后，不仅在政界引起强烈反响，同时引发社会各界热议。大家认为，即将启动的宪法改革可进一步推动政治改革，促进民主进程，加强经济治理。

讲话发表后，塔拉兹国立师范学院师生随即举行座谈会对修宪内容进行热烈讨论。



该学院教务长卓勒达索娃说，引入新的国家管理体系是时代要求。通过改革，议会和政府责任将得到强化。比起以往，议会将更加积极地发挥其监督作用，监督的独立性也会得到巩固。宪法修正案草案提交全民讨论，充分展示了政府的公开原则，说明权力部门愿与百姓共商国家民主发展的进程，这一点也提高了公民参与政治的热情。她说，哈萨克斯坦正处于重大政治改革的前夜。





南哈州民族和睦大会副主席卡勒穆拉托夫在奇姆肯特举行的一场讨论会上表示，总统的呼吁是哈萨克斯坦民主政治发展的重要一步，是国家的大事，同时也需要全体国民积极参与。



南哈州伊朗文化协会主席哈帕尔认为，总统关于重新分配国家权利的主张将引领哈社会朝着更加公正合理的方向发展。修宪有利于国家管理体系更加完善。此次即将进行的改革深度和力度之大前所未有。南哈州民众将有幸见证这一重要的历史时刻。



记者在南哈州采访的各界人士表示，总统的修宪主张将为国家各项发展战略提供新思路和新对策，指导社会各领域进行系统创新，将国家各项事业全面推向历史发展的新阶段。



位于巴库的阿特拉斯政治研究中心主任萨黑诺勒古对哈通社记者表示，重新分配国家权力有利于哈萨克斯坦经济社会发展，有利于提高国家各权力机构施政积极性。权力被重新分配后，总统将有时间和精力考虑外交、国安和国防等大事，同时政府和议会权力将得到进一步强化，而总统可在议会和政府间扮演终极裁判的角色。这对国家有百利而无一害。当然总统会掌握国家战略决策权和承担相应的领导责任。





阿克莫拉州作家、诗人以及劳模阿布塔里波夫说，总统主张必将进一步推动哈萨克斯坦民主改革进程。独立之初，哈萨克斯坦可以说是百业凋敝，经济几乎陷入崩溃的边缘。那时的哈萨克斯坦必须得由一位强势总统领航，因此，国家实行了总统制。这给哈萨克斯坦带来了前所未有的变化，并验证了总统制的正确性。但是随着世界形势的变化和国内社会进程的推进以及社会的日益复杂化，哈萨克斯坦应该对国家管理体系进行适当的改革。这是新形势和时代的要求。总值，政改利好国家整个行业的发展。



总统倡议引发阿拉木图州各界各族人士热烈讨论。在塔勒迪库尔干市举行的座谈会上各民族代表踊跃发言就总统政改倡议发表意见。



与会人员一致认为，总统关于重新分配国家权力的倡议有助于经济发展和社会进步，有助于加速国家民主化进程。他们还表示，总统的倡议必将得到民众的大力支持，将在各小区营造氛围声势，加深市民对修宪的讨论和参与度。



【编译：金桥】