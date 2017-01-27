塔斯马哈穆别托夫参观著名社会活动家巴依图尔森诺夫故居

哈通社阿斯塔纳--据总理官网消息，1月27日，政府副总理伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在阿拉木图市长包尔詹•拜别克等官员的陪同下，在阿拉木图市参观阿拉什运动领袖、著名语言学家、作家阿赫梅特•巴依图尔森诺夫故居。

塔斯马哈穆别托夫对故居管理和运行情况进行了全面查看和了解。对故居存在的问题和不足提出了要求。



塔斯马哈穆别托夫说，收集和保护阿拉什知识分子珍贵文物，各级政府责无旁贷，同时每位公民也不应成为旁观者。政府要舍得在阿拉什运动成员故居或文物保护上投入。要牢记，阿拉什知识分子们为民族解放大业做出了杰出的贡献。



塔斯马哈穆别托夫说："1934年至1937年，我们可爱的作家在此居住和生活。名人故居是我国文博事业的重要组成部分，是文化和知识的殿堂，它重要的功能就是传播历史、文化及知识。故居的每一块砖和每个角落，都向世人诉说着名人曾经饱含艰辛的生活经历。因此，我们更应该将故居作为名副其实的知识殿堂，将它保护和发展好。"







塔斯马哈穆别托夫说，2017年是阿拉什运动100周年。相关部门要就巴依图尔森诺夫故居认定为"国家级文物保护单位"、出版发行巴依图尔森诺夫10部文献集、拍摄纪实片等事项尽快制定方案。就上述问题，近期在阿斯塔纳将召开由相关部门参加的专题会议。



据悉，故居在巴依图尔森诺夫诞辰125周年之际即1998年正式对外开放。



【编译：金桥】