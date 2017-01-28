《歌手》第二期激情唱响 迪玛希蝉联第一

哈通社阿斯塔纳-当地时间28日22时30分，中国湖南卫视2017全新音乐节目《歌手》第二期节目激情开场。我国阿克托别歌手迪玛希•库达伊别尔艮在竟演中通过出色的唱功无可争议地证明了自己的实力。

迪玛希在《歌手》首场竞演中凭借一首被称为"世界五大最难法语歌之一"的《一个忧伤者的求救》一举夺得歌手互投环节和大众评审票选双料冠军。28日晚他给中国观众带来一首高音域的《Opera2》，竞演现场迪玛希气场全开。



如果说在第一期迪玛希因为"人生地不熟"，在舞台上的表现显得有些拘束，肢体动作不算很热烈，但是今晚的迪玛希仿佛是在自己再熟悉不过的"主场"竟演。现场，迪玛希一身黑色长款风衣亮相，自信的眼神，焕发出的神采不仅让这首歌听起来更加赏心悦目，在视觉上也让观众眼前一亮。一首《opera2》唱到动情之处浑然忘我，超级原版的海豚音横扫现场。观众尽情的欢呼、掌声、尖叫声 ，注定了第二期冠军非他莫属了！

据悉，第二期是《歌手》2017第三场的竞演，为第二轮双补位赛，于2017年1月21日录制，2017 年2月4日晚10时30分在湖南卫视播出。哈萨克斯坦歌迷祝愿迪玛希在下一轮比赛中继续乘风破浪，笑傲群雄。

《歌手》2017是中国湖南卫视于2017年第一季度播出的周六晚10：30分档音乐类实境秀节目，也是2017年湖南卫视节目巡礼重点推介的一档节目，接档节目"歌手""一年级•毕业季"。首期节目于2017年年1月10日于湖南长沙HBS广电中心录制，并于2017年年1月21日首播。



【编译：金桥】

