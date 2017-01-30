马来西亚沙巴州船难：军警继续搜索失踪中国游客

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，马来西亚海事执法部门继续联同军警搜索沙巴州双体快艇沉没事故的六名失踪者。

目前仍然有5名中国游客和一名船员下落不明。马来西亚媒体引述当地官员表示，搜索范围已经扩大至1500平方海里（5145平方公里），马方星期一（1月30日）加派飞机参与行动，邻国文莱也将在该国海域搜索。



载有28名中国游客和三名船员的快艇星期六（28日；农历大年初一）从沙巴州首府亚庇（哥打基纳巴卢）前往沙巴著名旅游景点环滩岛（Pulau Mengalum）途中失去联系，快艇其后证实翻沉。



其中两名船员与20名游客星期天（29日）先后获救，另有三名中国游客遇难。他们于星期一凌晨被送返亚庇。



《中国报》引述马来西亚首相署部长沙希淡卡欣说，20名幸存者十分疲惫、虚弱和严重晒伤，有些人发抖。沙希淡承诺将尽力找回六名失踪者。



伤者其后被送往亚庇伊丽沙白女皇医院接受治疗。据官方马新社报道，多数幸存者能自行走动。



大马媒体报道，中国驻亚庇总领事陈佩洁向在场记者确认有三名中国公民遇难，并称满意马方搜救工作。















目前马中双方尚未公布沉船事故人员的具体信息，但据《中国报》拍摄到的一份名单所见，20名幸存者分别为11女9男，年龄最小的11岁，最大的55岁；三名死者分别是一男两女。



中国官方新华社报道，位于广东深圳的浪花朵朵国际旅行社确认沙巴州这起事故中有12人通过该社订购了自由行产品，旅行社根据电话号码属地确定其中七人来自江苏苏州，五人来自广东广州。



中国国家主席习近平与总理李克强星期天指示外交部等与马方加大协调力度全力搜救；国内各地部门因应春节长假期旅游人数众多，做好强化安全意识宣传。



沙巴州是知名的潜水胜地，环滩岛正是亚庇沿岸的其中一座度假名岛。据《星洲日报》介绍，环滩岛因其形状酷似戒指的圆环而得名，是许多情侣和新婚夫妻选择度蜜月或旅行的首选之地。



中国驻亚庇使馆曾于12月底发文提醒说，1月份沙巴、纳闽地区地区海域风多浪大，呼吁中国游客于元旦、春节赴东马来西亚旅游期间，按照旅行社建议安排水上游玩项目。



去年6月，一艘搭载12名中国游客的游船遇上故障进水，在沙巴州海域一度失联，所有人员其后获救。



去年5月，沙巴州灯火楼附近一艘载客快艇失踪，45岁中国籍香港居民兼度假村东主林伟贤、一对30岁西班牙情侣和一名23岁度假村员工在海上漂浮多天后获救。



据报道，四人凭食用飞到小艇上的活鱼和蒸馏海水饮用维生，最终被越南渔船救起。