关于迪玛希真名的一则趣闻

哈通社阿斯塔纳 - 来自哈萨克斯坦阿克托别的迪玛希•库达伊别尔艮，正在以令人吃惊的程度，迅速成为中国人民的新偶像。

无论是他的歌喉，还是他自己本人，都成功地迷住了成千上万的中国歌迷，并被中国网民们亲切的称呼为"进口小哥哥"。



在中国湖南卫视主办的音乐类实境秀《歌手2017》当中，迪玛希凭借着惊艳的首秀圈粉无数，斩获第一。



而在上周的第二期节目中，他再次获得了第一名。



据悉，《歌手2017》节目总共将持续3个月共14期。



目前参加这一节目的8名歌手当中，来自哈萨克斯坦的迪玛希无疑是最受欢迎的一位。







童年时期的迪玛希







童年时期的迪玛希



日前，阿克托别当地媒体采访了迪玛希的母亲，并了解了一些关于迪玛希童年时期的趣闻。



其中，关于"迪玛希"这个名字的来历便颇为有趣。



据迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃称，迪玛希的祖父有一位挚友巴赫特哈利•桑德巴耶夫，两人过从甚密，亲如一家。



桑德巴耶夫的祖母年逾90，有一天对迪玛希的祖父说："我昨晚做了一个梦，在梦中我听到有人告诉我，即将出生的这个孙儿的名字，叫做穆罕默德。"



迪玛希的祖父、祖母及其父哈纳特经过讨论，觉得以先知的名讳为孩子命名始终有些不敬，但违背老人的心愿也很不合适，因此决定折中为孩子取了一个经过了改动的新名字--"迪恩穆罕默德"。



"所以，迪玛希在所有证件上的姓名，始终都是‘迪恩穆罕默德'。而迪玛希这个名字呢，则是类似乳名的称呼，不过现在反而成了他最常用的名字了。"迪玛希的母亲斯维特拉娜说。



当地媒体还从迪玛希的家人那里，获得了许可，公开了不少迪玛希童年和少年时期的照片。







童年时期的迪玛希和他的祖父











【编译：木合塔尔·木拉提】