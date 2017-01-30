中国学者：哈萨克斯坦在伊斯兰世界的影响力正在提升

哈通社北京 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国学者们对日前在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会谈做出了高度评价。

中国社科院俄罗斯、东欧和中亚研究所赵惠准（音译Чжао Хуэйжун）在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦方面非常成功的组织和承办了此次阿斯塔纳叙利亚问题和平会议。



她说，最主要的是，在这次会谈当中，各种不同诉求的叙利亚反对派代表，都坐到了谈判桌前。在此之前，这些派别还从未在和平友好的氛围下，举行过类似的对话。这一成就，必然将会为今后叙利亚和平进程的推动，起到巨大的作用。



赵教授认为，通过主办此次会谈，哈萨克斯坦再次证明了自身在国际政治舞台上的作用。



与此同时，纳扎尔巴耶夫总统在主导和平方面的经验，以及哈萨克斯坦在解决国际争端方面的重要性，也得到了凸显。



中国中央民族大学民族学研究所教授、哲学博士吴楚克在接受哈通社记者采访时强调，阿斯塔纳叙利亚和平会谈，将显著地提高哈萨克斯坦在国际政治舞台上的地位。



他认为，哈萨克斯坦在伊斯兰世界中的影响力将进一步提升。



"对于哈萨克斯坦的邻国和合作伙伴国家而言，这一方向上的努力有着重要的意义。其他国家与哈萨克斯坦加深合作的意愿将大大增强。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】