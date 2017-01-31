总统确立国家第三阶段发展五大优先方向

哈通社阿斯塔纳 - 在31日公布的国情咨文当中，纳扎尔巴耶夫总统强调了实现哈萨克斯坦第三阶段发展的五大优先方向。

纳扎尔巴耶夫总统表示，当今世界正处在第四次产业革命当中，经济的大规模数字化，将使旧有的行业逐渐消亡并促生出全新的行业。



"正在我们眼前发生的这些巨变，即使历史的考验，也是赋予我们国家和民族的巨大机会。今天，我将为哈萨克斯坦第三阶段的发展定下任务，我们需要确立提升本国在全球市场上竞争力的全新的经济增长模式。"纳扎尔巴耶夫说。



总统表示，当前全球许多国家都在向着这一方向努力。



"向经济增长新模式的转变，每个国家都有着自己不同的手段。哈萨克斯坦应该凭借自身坚定的立场，保持住独立25年来所取得的成就和潜力。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦的第三阶段发展目标，并非同当前全球正在面临的问题进行正面对抗的计划，而是面向未来的，旨在实现《哈萨克斯坦2050发展战略》的桥梁，是实现《国家建设"百步计划"--落实五大改革目标的具体举措》的重要基础。



"我从中看到了五个优先的发展方向，它们是确保经济得以迅速发展，以及实现哈萨克斯坦跻身世界前30发达国家行列的重要保障。"他说。



总统指出的五大优先发展方向分别为：



第一、 提升技术现代化促进经济发展；



第二、 彻底改善和拓展国内营商环境；



第三、 确保宏观经济的稳定；



第四、 提升人力资源的质量；



第五、 推动体制改革、保障国家安全和大力反腐。



【编译：木合塔尔·木拉提】