国情咨文：总统责成政府制定《数字哈萨克斯坦》计划

哈通社阿斯塔纳--纳扎尔巴耶夫总统30日晚间向全国人民发表题为《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》的年度国情咨文。他在咨文中责成政府制定《数字哈萨克斯坦》计划。

总统说，"未来的发展要依靠数字技术。这是摆在我们面前的一项重要任务。医疗卫生、教育和其他一些具有数字技术应用前景的领域要广泛应用３Ｄ打印技术、电子贸易、电子银行、数字化服务等现代信息技术。发达国家通过应用这些技术，最大限度地调整了其经济机构，为传统领域注入了活力。因此，政府要尽快制定《数字哈萨克斯坦》计划。国家法规也要适应这一变化。"



纳扎尔巴耶夫说，要想方设法保障光纤通讯技术在各领域的广泛应用。光纤通讯技术得到发展将为其他领域的发展带来活力。政府要重点关注前沿技术的发展和运用，这将是政府今后一项长期尔紧迫的重要任务。



纳扎尔巴耶夫要求政府在阿斯塔纳世博园规划建成信息技术科技园。



总统说："科技园应成为吸引世界各国人才和投资的新平台。建成后的科技园要为各国投资商提供签证、劳工、税收等方面的诸多优惠政策。在发展新技术的同时，还要为工业、农业、交通运输、物流、建筑等传统领域注入新的活力。"



【编译：金桥】