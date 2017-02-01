乌兹别克斯坦提醒公民勿携带纳斯瓦尔鼻烟入境哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 - 乌兹别克斯坦海关委员会31日提醒该国公民，在前往关税同盟成员国国家期间，务必注意不要随身携带纳斯瓦尔（Naswar）鼻烟。

纳斯瓦尔（Naswar）鼻烟在关税同盟三个成员国哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯被列为违禁品。



常用来作为鼻烟，并会在香烟当中作为添加品使用的纳斯瓦尔（Naswar），在乌兹别克斯坦和其邻国当中使用相当广泛。



而在哈萨克斯坦及俄罗斯和白俄罗斯三国，携带、使用、销售和储存纳斯瓦尔（Naswar）都属于被禁止的行为。



乌兹别克斯坦国家关税委员会称，在2016年间，塔什干至明斯克航线上就发生了43起乌国公民因携带纳斯瓦尔（Naswar）而被扣留的事件，被扣押的纳斯瓦尔（Naswar）鼻烟接近100公斤。



乌国官方提醒公众，携带该物品进入哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯的人员，将被以当地法律予以处罚。



乌方希望公民能够遵守当地法规，并自觉维护自身国家的形象。



据了解，纳斯瓦尔（Naswar）最早是被哥伦布带回欧洲，并曾被葡萄牙医生用于治疗偏头痛。目前这种具有刺激性作用的产品，广泛分布在西亚国家社会当中，并被制作为鼻烟和香烟使用。



【编译：木合塔尔·木拉提】