哈萨克传统文化艺术节在阿拉木图举行

哈通社阿拉木图 - 在第二十八届世界大学生冬季运动会框架下，主题为《在阿拉套山脚下》的大型传统文化节活动，正在哈萨克斯坦"阿拉套"传统艺术剧院及其附属广场上举行当中。

据了解，此次活动邀请了300多名传统歌曲和舞蹈表演艺术家，每天为阿拉木图市民及各国游客表演丰富多彩的文化节目。



哈通社记者阿勒玛斯•穆喀什3日就此对文化节组织者、"阿拉套"传统艺术剧院艺术总监巴扎尔别克•卡伊尔别克吾勒•阿特海进行了专访。







记者阿勒玛斯•穆喀什（一下简称"记"）：尊敬的巴扎尔拜别克•卡伊尔别克吾勒先生，为了提升哈萨克传统文化的影响力，您在此次大冬会的框架下组织举办了此番大型活动。您能否介绍一下，此次文化节期间，有哪些吸引游客的节目？



巴扎尔别克•阿特海（一下简称"巴"）：1月3日，我们举行了著名传统歌手努尔詹•扎佩索夫的个人演唱会。而在2日，西哈州歌舞团在这里举行了晚会。晚会由著名功勋艺术家莎吾列•詹佩索娃主持，节目精彩纷呈，获得了观众的一致认可。从1月30号开始，至2月8日为止，我们将每天为观众献上一场旨在表现哈萨克各个地区传统艺术的晚会。







1月30日当天，我们组织举办了主题为《珍珠翡翠》的阿尔卡地区传统音乐晚会。而在21日晚，举办了主题为《世间何处能媲美阿尔泰》的晚会，来自阿勒泰-塔尔巴哈台的艺人们为观众们献上了精彩的表演。



这次大型的活动，可以说是首次在阿拉木图举行。



记：晚会的特色是什么？



巴：来自阿勒泰-塔尔巴哈台地区、巴彦乌列盖（蒙古）以及中国阿勒泰地区的歌舞艺人参加了晚会的演出。此外，"阿拉套"剧院的歌唱家们也参与了晚会。在晚会上，艺术家们用最传统的阿勒泰-塔尔巴哈台曲风演出了多首民歌和乐曲。



2月4日，将举行乐曲家巴特尔詹•蒙特巴耶夫与"库尔曼哈兹"交响乐团的联合音乐会。



2月5日，将举办哈萨克斯坦功勋艺术家、阿尔卡音乐学院教授叶尔肯•舒克曼诺夫的个人演唱会。



2月6日，将举办青年大学生阿依特斯大会。



2月7日，主题为《大美七河》的七河流域传统音乐晚会将在这里举行。自古传唱的当地传统歌曲、音乐和哲饶将在这里唱响。这场晚会将由"阿拉套"剧院演员们组织演出。







记：传统乐曲晚会的观众人数如何？前来欣赏的观众很多吗？



巴：2月1日举行的锡尔河流域传统乐曲晚会，吸引了大量观众到场，整个剧场满满当当，所有的门票都被抢购一空。我们也没有把票价订的很高，价格基本在500-700坚戈之间。







记：您能否介绍一下此次文化节所涵盖的内容？我们在文化节上看到了训鹰人和猎人的身影，也从传统饮食区品尝了美食，除此之外，还有其他活动安排吗？



巴：文化节的主要目的，是向外国游客们展现哈萨克的传统艺术和民俗文化，并进一步向世界宣传哈萨克斯坦。







文化节活动区内设立了3座巨大的帐篷，都是按照古代哈萨克王宫的行帐风格建立的。



一号帐篷是哈萨克传统美食区，二号帐篷是传统手工业集市，三号帐篷是一座可容纳300多名观众的小型剧场。







参与文化节的游客们，可在1-2个小时的时间中，这里近距离感受到丰富多彩的哈萨克文化，亲手接触猎鹰，观赏纯种的哈萨克猎犬，购买哈萨克古老手工艺品，了解哈萨克的艺术，品尝哈萨克的美食。



除了三座大帐之外，文化节活动区内还有居多其他的设施和区域可供游客游玩。







而在"阿拉套"剧场内，则将举行前文中我们所提到的那些晚会，剧场可容纳750名观众。



室外的三号大帐等设施内，也在举行其他不同的歌舞艺术表演。







记：如此大型的文化节活动，具体有多少艺人参与呢？



巴：共有来自全国各地以及中国和蒙古的300多名艺术家参加了此次活动。活动吸引了很多国内外游客的关注。



记：感谢您接受采访。







【编译：木合塔尔·木拉提】