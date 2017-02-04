政府总理萨金塔耶夫主持召开政府非例行会议

哈通社阿斯塔纳 - 2月4日，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在政府大楼主持召开政府非例行会议，讨论落实纳扎尔巴耶夫总统3日在政府扩大会议上所做出的各项任务等问题。

会上，巴赫特詹•萨金塔耶夫强调，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，为实现跻身世界前30强国行列的目标，哈萨克斯坦需将经济增速保持在5%左右。因此，政府制定的《哈萨克斯坦国家技术发展目标-应对当前危机和难题的主要手段》至2025年发展战略将以保障实现这一任务为主要目标。



"我国经济的潜力和实力都足以实现这一任务。"萨金塔耶夫说。



萨金塔耶夫还谈到了改善营商环境问题。



他表示，虽然政府近年来不断加大力度减少企业负担，以营造更好地营商环境，但经济领域仍然存在着企业负担过重的问题。



"一方面，我们对国家法律进行了补充修订，简化了许多手续和程序，5年间将企业所需准备的批准文件数量减少了3.2倍。但另一方面，针对企业的法律监管行为却上升了1.7倍，此类行为的80%来自地方政府和地方议会。"萨金塔耶夫说。



总理还指出，针对企业的监管部门及监管要求等数量过多，应予以减少和削减。



总理据此要求国家经济部对此进行梳理和调查，并在一个月内作出具体的汇报。



此外，萨金塔耶夫还责成财政部部长苏力坦诺夫，在一个月内，联合总检察官办公室，对国内存在的部分机构针对企业开展无根据税务调查的行为进行查证和梳理，并作出总结汇报。



总理强调，毫无根据的对企业施加法律违规行为调查的人员将被问责。



会上，萨金塔耶夫还宣布，他将在下周主持召开有关国家采购、私有化和商业监管有关的三项会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】