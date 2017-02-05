哈萨克斯坦小麦首次过境中国发往越南

哈通社北京-- 2月5日，装载有哈萨克斯坦720吨小麦的32个集装箱在中国江苏连云港口岸换装海运，离开中国发往越南。这是哈中物流基地首次将过境中国的哈萨克斯坦小麦发往东南亚，也标志着哈中粮食过境安全大通道正式打通。

我国驻华使馆参赞萨吾列•努尔哈利耶娃对记者说："我们参与和见证了盼望已久的哈中过境运输的重要时刻。在两国运输部门的共同努力下，哈萨克斯坦首次获得向越南出口粮食的机会，这对推进哈中两国陆海运输合作意义重大，同时在我国粮食出口史上具有里程碑的意义。"



努尔哈利耶娃说，通过陆海联运过境中国至东南亚，哈萨克斯坦粮食仅需要20天左右，这不仅提升了哈萨克斯坦粮食市场竞争力，同时也能缓解中欧班列运载实箱出去多、返程空载比例大的难题。



连云港控股集团董事长丁锐表示，此次哈萨克斯坦小麦从中国顺利过境，有利于推动中国与"一带一路"国家贸易发展，做强"一带一路"过境业务品牌、促进中哈两国贸易。



丁锐说，在"一带一路"战略框架下，中方愿在新亚欧大陆桥东端的连云港，进一步为哈萨克斯坦提供物流、仓储和向东南亚出口产品服务。



据了解，2017年，我国将会有近50万吨小麦过境连云港口岸走进东南亚市场，同时东南亚营养价值丰富的水果也将通过此途径进入哈萨克斯坦市场。



2014年5月19日，纳扎尔巴耶夫与中国国家主席习近平共同出席哈中连云港物流场站项目远程投产仪式。在听取项目双方负责人通过视频连线汇报后，纳扎尔巴耶夫和习近平共同启动控制系统，项目正式投产运营。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：金桥】

















