捷克议长：哈萨克斯坦与捷克经贸合作潜力无限

哈通社阿斯塔纳 - 2月6日，哈萨克斯坦-捷克商业论坛在首都阿斯塔纳举行。

活动期间，与会双方一致认为，哈萨克斯坦同捷克之间的双边经贸往来仍有不足，亟待大力发展。



根据能源部副部长巴赫特詹•扎克萨利耶夫透露，目前哈萨克斯坦境内注册的捷克-哈萨克斯坦合资企业共有185家，其中107家企业运营正常。



据其介绍，捷克在哈投资的主要领域包括汽车生产、汽车配件加工制造、能源设备生产、家具、陶瓷制品生产、医药产品销售等。



"在哈捷两国经贸合作当中，捷克在汽车制造业方面的经验和技术是哈萨克斯坦最需要的。汽车制造业是捷克经济的支柱领域，这一点众所周知。哈萨克斯坦亚洲汽车制造厂与捷克斯柯达公司达成了合作，拥有斯柯达明锐（Skoda Octavia）和斯柯达总统（President Edition）等车型的生产许可。" 扎克萨利耶夫说。



据悉，自2005年至今，哈萨克斯坦亚洲汽车制造厂共生产19888辆斯柯达轿车，累计销售金额700亿坚戈。



但副部长认为，两国之间经贸领域合作的潜力仍然没有被充分挖掘。两国经贸往来受原材料和能源运输载体价格的限制而一直处于低位。



他表示，自2005年起至2016年9月为止，捷克向哈萨克斯坦进行的直接投资总额仅为1.86亿美元。



"哈萨克斯坦正在大力改善营商环境，为重要的合作伙伴提供了一切所需的条件。哈萨克斯坦和捷克政府间委员会，将承担起拉近两国经贸关系，发展经贸往来的责任，尤其是哈萨克斯坦与捷克经济、工业和科学技术方面的交流。2月28日，哈捷两国政府间委员会下一次会议将在布拉格召开，会上将签署两国间16项国际性协议。" 扎克萨利耶夫说。



捷克众议院主席哈玛切克强调称，捷克代表团此次访问哈萨克斯坦最重要的目的，在于确认双方已经做好了"政治对话的一切准备"。

他认为，双方之间的政治对话应成为一种传统和惯例。



哈玛切克称，对于捷克而言，哈萨克斯坦是捷克在中亚地区最大的贸易伙伴。因此，两国之间的交流，应该要远比目前的规模更大。



"近两年来，两国之间的贸易额有所下降。但这并不是由于哈萨克斯坦或者捷克所生产的产品出现了问题，而是由于受到了国际性的因素所造成的不利影响。其中，针对俄罗斯的制裁便是一个因素。哈萨克斯坦与捷克之间经贸发展的潜力无限，只待我们发掘。"他说。



捷克是欧盟重要的成员国家，于2006年被世界银行列入发达国家行列。在东部欧洲国家中，捷克拥有高水平的人类发展指数。2016年，该国是欧盟国家中失业率最低的国家。



【编译：木合塔尔·木拉提】