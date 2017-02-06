俄代表团团长：实现全面停火符合各方利益

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯、土耳其、伊朗三国叙利亚停火监督问题联合行动小组第一次会议6日在阿斯塔纳举行。

会后，俄方代表团团长，俄军总参谋部行动总局副局长斯坦尼斯拉夫•哈吉穆罕默多夫少将主持召开新闻发布会，就此次会议的相关情况做出了总结汇报。



他表示，俄罗斯、土耳其、伊朗及联合国代表出席了今天的会议。



"在1月23-24日的阿斯塔纳叙利亚问题和平会议上，我们建立了由俄、土、伊三国组成的停火机制。在今天的会议上，我们讨论了关于如何履行停火机制的相关议题。"他说。



据其透露，与会各方重点讨论了如何确保停火协议的持续运行、保障人道主义援助的顺利发放、建立措施以监督破坏停火的行为以及提高反对派之间的相互信任等问题。



他表示，实现叙利亚境内的停火符合各方的利益，这一点在此次会议上也成为了共识。



哈吉穆罕默多夫在记者会上说："各国代表团证实愿继续开展互动，以求令叙利亚停火得到全面执行。"



参会各方同时对哈萨克斯坦政府为和谈提供平台表示感谢。



哈吉穆罕默多夫最后表示，目前能够提供给媒体的信息就只有这些。



"我很抱歉，我们今天还有一些事项需要处理，如果还有其他问题，请向俄联邦国防部咨询。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】