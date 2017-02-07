哈萨克斯坦著名景点介绍：阔勒塞湖

阔勒赛湖位于天山北部，是连接昆果依阿拉套山和伊犁阿拉套山峡谷的三个湖泊。该湖泊距离吉尔吉斯斯坦北部边境10公里，阿拉木图东南部330公里处。

阔勒塞湖植物植物枝繁叶茂，有根植物种类超过700种，其中12种被列入哈萨克斯坦自然保护红皮书。海拔1800-2000米处的高峰上还长有非常罕见的雪绒花种类，该花一般生长在环境艰苦的高山上，常人难以得见其美丽容颜。奥地利人民认为它象征着勇敢，并传说见过雪绒花的人都是英雄。欧洲也有关于这朵花的神秘传说：谁要想独占这种花，将会招来杀身之祸，可见人们对这朵花的爱护程度极高。



此外，景区内的动物种类也较为繁多，这里有近50种哺乳动物和197种鸟类。 其中棕熊、中亚水獺、突厥斯坦猞猁、雪豹、天山盘羊、石貂、黑鹳、鹮嘴鹬、猫头鹰、青鸟等动物被列入哈萨克斯坦自然保护红皮书。



阔勒塞湖水清澈透亮，四周青山郁郁，树林浓绿缜密，身临其境，水天一色，仿佛来到人间天堂般。湖四周长满了云杉针叶林，向西走还有成片的白桦林，秋季一片金黄，景色分外秀美，令人不禁赞赏。因阔勒赛湖有着令世人为之炫目的自然景色，被当地居民称之为"北天山的明珠"。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】













