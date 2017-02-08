哈伊两国在德黑兰讨论哈土伊铁路发展前景

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦国家铁路股份公司消息，哈国铁代表团2月访问伊朗，并于日前出席了在德黑兰召开的铁路管理部门经贸合作组织会议。

哈国铁公司负责发展事务的副总裁阿尔曼•苏力坦诺夫在会上作了发言。



在发言中，苏力坦诺夫强调，连接三国的哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线，对中亚和中东地区而言，具有十分重要的价值。这条"北南铁路"，已经成为了中国、俄罗斯和亚洲太平洋地区陆路货物运输至伊朗高原的最佳选择。



苏力坦诺夫表示，哈国铁公司为了增加该线路的货运量，已经采取了诸多措施，并对货运列车进行了更新。在这一系列措施的影响下，这一线路哈萨克斯坦境内的货运时间，从过去的10-11天缩短为3.5-4天。



与此同时，新的杰兹卡兹甘-贝纽铁路线也已投入运营。



苏力坦诺夫还在发言当中，对哈萨克斯坦交通物流体系的建设和发展，以及同国际交通走廊的整合等情况，进行了详细的介绍。



位于连云港的哈萨克斯坦-中国联合物流基地、位于"霍尔果斯-东大门"自由贸易区的中亚最大无水港以及里海沿岸的多个港口，均被视为我国最为重要的物流集散中心。



"当前，我们正在同伊朗同行们一起，大力发展阿巴斯港和因彻布伦车站的铁路运输线。"苏力坦诺夫强调。



建立哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线发展管理委员会，将为"北南铁路"的不服按发展，以及强化中亚和中东地区国家过境运输能力起到重要的作用。



【编译：木合塔尔·木拉提】