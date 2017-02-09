哈萨克语词汇量在全球语言中名列第三位

哈通社阿斯塔纳 - 全世界目前有近6000多种不同的语言。在以语言的词汇量来进行的排名中，哈萨克语名列前茅。

据Islam.kz报道，相关专家的分析统计显示，全球6000多种语言当中，阿拉伯语是词汇量最为丰富的语言，其词库中拥有1230万个词汇。



英语以70万个词汇总量，在语言词汇排行榜上占据了第二位。



而在这一排行榜上名列第三的，便是哈萨克斯坦的国语--哈萨克语。



据悉，哈萨克语的词库中词汇总量为60万个。



在这一排行中名列前列的语言还有西班牙语（30万词汇）、俄罗斯语（15万词汇）和汉语（8.7万词汇）。



值得一提的是，汉语是国际上使用人数最多的语言。



全球有12亿人以汉语作为母语，此外还有3亿人以汉语为第二语言。



总体上，全球共有15亿人口使用汉语。



英语的使用人口在国际上与中文不相上下。



全球以英语为母语的人口总数约为5亿人，此外还有10亿人口将英文作为第二语言使用。



词汇量第一位的阿拉伯语，全球使用人口约为4.2亿人（3亿人母语，1.2亿人第二语言）；俄语使用人口为2.6亿（1.6亿人母语，1亿人第二语言）。



使用人口较多的语言还有葡萄牙语、德语和法语。



若以语言的使用人口进行排名，则哈萨克语的使用人数占全球各语言中的第70位，使用人口约为2000万。



【编译：木合塔尔·木拉提】