中国学者：纳扎尔巴耶夫总统的新国情咨文具有划时代意义

哈通社阿斯塔纳 -- 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长孙力日前表示，纳扎尔巴耶夫总统于1月30日发表的国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》具有划时代的意义。

孙立教授称，在新的国情咨文当中，纳扎尔巴耶夫主要就哈萨克斯坦在新的国际形势下所面临的严峻考验、国家的应对策略以及未来的主要任务和目标等进行了阐述，并提出了建立《数字哈萨克斯坦的计划》。



孙立表示，这是一份具有划时代意义的国情咨文，是纳扎尔巴耶夫总统站在历史发展的高度，结合本国发展实际提出的又一个国家发展战略，是指导哈萨克斯坦未来发展的纲领性文件。

孙立指出，国际经融危机对哈萨克斯坦的发展产生了非常大的影响，但哈萨克斯坦也从中看到的发展机遇，所以今年国情咨文的题目确定为《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》。



“纳扎尔巴耶夫总统结合当前和未来国际形势发展和本国实际，提出了国家未来发展发的5个优先方向：加快经济技术现代化；从根本上改善和拓展商业环境；稳定宏观经济；提高人力资源的质量；体制改革、安全与反腐败斗争。纳扎尔巴耶夫提出的上述5个优先发展方向既符合哈萨克斯坦的国家发展实际，也值得世界各国加以借鉴。”他说。



在对国情咨文所做的评论中，孙立认为，纵观哈萨克斯坦斯坦总统纳扎尔巴耶夫历年发表的国情咨文，都具有很强的针对性和指导意义，对当前国际形势的判断非常准确，表现出优秀政治家的政治敏锐性，制定的计划和指明的方向具有很强的针对性，值得其他国家借鉴和学习。



“中国学者都会把纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文作为文献资料收藏、学习和研究。”他说。



【编辑：木合塔尔·木拉提】