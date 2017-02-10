塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦航空交通正式恢复

哈通社阿斯塔纳 - 本周五（2月10日），随着塔吉克斯坦索蒙航空首架班机启程飞往塔什干，中断近四分之一个世纪的杜尚别-塔什干航线将终于得以恢复。

自1992年塔吉克斯坦内战爆发至今，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦两国之间的航空交通便一直处于瘫痪状态。



据了解，索蒙航空首架飞往塔什干的班机，共售出了20张机票。



据杜尚别国际机场新闻发言人扎米拉•胡塞诺娃透露，塔吉克斯坦交通部部长、索蒙航空公司及杜尚别国际机场多位高层官员将与乘客们同机飞往塔什干。



扎米拉•胡塞诺娃表示，该航班将于2月10日当地时间10:00准点起飞，飞行45-50分钟后，抵达塔什干国际机场。



晚间18:00整，班机将自塔什干返航。



期间，塔吉克斯坦代表团计划在塔什干同乌兹别克斯坦官方举行相关会晤。



索蒙航空公司从今年2月1日起开始出售杜尚别-塔什干航线机票。



该公司计划，在冬季每周保持一个班次的航班执飞该航线，自下周起每周一起飞。而在夏季，将保持两个班次的航班。



据悉，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国政府间委员会在2016年达成了关于促进两国经济贸易合作的协议，而恢复两国航空线路交通，便是这一协议的重要组成部分。



【编译：木合塔尔·木拉提】