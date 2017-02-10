土耳其坠毁波音货运航班由哈萨克斯坦保险公司承保

哈通社比什凯克--2016年年底在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市郊坠毁的土耳其航空公司波音747-400型货运航班由哈萨克斯坦"欧亚"保险公司（以下简称"欧亚"）承保。近日土耳其航空公司已向"欧亚"提出索赔要求。

记者日前从"欧亚"保险公司获悉，根据协议书，"欧亚"已承诺将积极协助土方尽快处理保险理赔事宜，同时已启動预赔付流程。



据悉，本次事故班机坠毁初步估应为全损，仅机体险金额一项或将达到3800万美元之多，且还是预估数。由于双方签署的是全面责任保单，"欧亚"公司不仅要赔偿飞机全损损失，而且还要赔偿机组人员和地面伤亡人员亲属索取的补偿金和财产损失。这架货运航班购买的是"全险"保单。这种保单涵盖大多数与事故相关的开支，其中包括最大的开支--支付乘客亲属索取的补偿金。但"欧亚"没有透露坠毁飞机的投保金额。



一架土耳其航空的波音747-400型货运航班于2016年12月16日在从香港飞至吉尔吉斯斯坦比什凯克玛纳斯国际机场附近时发生坠毁。由于事发地点刚好位于一座村庄，造成了大量人员伤亡。事故共造成39人死亡，其中包括12名儿童和4名机组人员，另有14人受伤。事故还造成30余处民房受损。



【编译：金桥】