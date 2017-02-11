国立艺术大学：迪玛希或将被派往美国学习深造

哈通社阿斯塔纳--哈萨克斯坦国立艺术大学校长艾曼•穆萨霍贾耶娃2月10日在接受哈通社记者采访时表示，若条件具备，该大学计划将迪玛希•库达伊别尔艮派往美国洛杉矶一所音乐学院学习深造。

穆萨霍贾耶娃说："迪玛希•歌唱事业前景大好，我们目前正在与美国洛杉矶音乐学院就（音乐家联盟学院）迪玛希深造一事进行洽谈，若顺利，他将被派往那里深造学习，时间为4个月。"



她介绍说，迪玛希的母亲是女高音，父亲是抒情男高音，而他本人毕业于阿克托别阿赫迈德•居班诺夫音乐学院。2014年考入哈国立艺术大学，目前是该大学舞台艺术系大三学生。迪玛希如此被国内外歌迷推崇，不单单是他的音质优美独特， 歌唱时情感之深切也常常让听众感动得落泪。



2010年，迪玛希获"拜科努尔嘹亮旋律"国际艺术节一等奖。2012年获得"雏鹰杯"全国青少年歌唱大赛第一名，同年获得"东方集市"国际歌唱比赛冠军。2015年获得白俄罗斯"斯拉夫集市2015"国际艺术节特等奖，从而在中亚及东欧斯拉夫地区出名。



美国洛杉矶音乐学院，又名音乐家联盟学院（Musicians Institute ）位于加利福尼亚州的好莱坞，创建于1977年，在音乐界享有很高的荣誉，是美国著名的音乐教育中心。



【编译：金桥】