联合国安理会强烈谴责朝鲜再次发射弹道导弹

哈通社阿斯塔纳 -应美国、日本和韩国的要求，联合国安理会于13日召开紧急会议，对朝鲜政府无视联合国六项决议，开展弹道导弹测试的行为予以严厉谴责。

联合国安理会强调，朝鲜发射弹道导弹的行为，严重违反了联合国1718、1874、2087、2094、2270、2321等决议之规定。



此外，包括哈萨克斯坦在内的联合国安理会成员国一致同意进一步加强对势态的密切关注，并就批准《按照安理会意图进一步采取有效措施》的协议达成了一致。



安理会在声明中强调，在朝鲜人民面临严重困难的当先，朝鲜当局依然将主要精力投放在弹道导弹试验上的做法"令人极度遗憾"。



当地时间2月12日上午7时55分左右，朝鲜在平安北道发射一枚型号不详的弹道导弹。



此举招致韩国、日本及欧盟的公开谴责，联合国秘书长古雷特斯13日发表声明对此表示"强烈谴责"。



哈萨克斯坦外交部12日发表声明，严厉谴责朝鲜当天发射弹道导弹，称其发射是破坏地区和国际安全的挑衅行为，对朝鲜半岛及世界和平与安全构成严重威胁。



朝鲜曾于去年1月6日和9月9日分别进行核试验，并多次试射弹道导弹。联合国安理会于2016年3月2日和11月30日分别通过第2270号和第2321号决议，谴责朝鲜进行核试验，要求其放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施制裁。



【编译：木合塔尔·木拉提】