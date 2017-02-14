哈萨克斯坦著名景点介绍：巴尔喀什湖

巴尔喀什湖位于哈萨克斯坦东南地区，是国内最大的湖泊之一，湖泊长度为614公里、宽度为35至44公里、湖水深度为26米。巴尔喀什湖的奇特之处在于其湖水的矿物成分多样性。

湖中动植物种群丰富。巴尔喀什湖区地层多碳酸盐沉积，动物繁多，特别在芦苇丛中有大量鸥、野鸭和鸬鹚，此外多天鹅、鹈鹕、雉和鹧鸪。野兽有野猪、狼、狐狸和野兔等。湖中有20种鱼类，6种属该湖专有，其余为人工养殖，包括鲤、鲈、鳊、鲟、狗鱼、弓鱼等。当地居民从30年代起开始在湖周围养鱼和发展渔业。





巴尔喀什湖北岸为著名的铜矿带，巴尔喀什市是重要的炼铜中心，同时还建有连接哈萨克斯坦和中亚重要城市的铁路；南岸伊犁河下游农牧业（种植水稻、养牛）发达。由于西半部注入水量多，因此湖水常年自西向东流。西半部湖水清澈，东半部含盐分较高，两湖之间有一狭窄的水道相连。



游客可在巴尔喀什湖进行充气艇、皮划艇、独木舟、钓鱼比赛等许多有趣活动。湖区建设有旅游疗养地。湖泊区域宜人的景色和生态环境资源、周边地区的气候条件和自然景观资源对游客在调节心理平衡、消除疲劳、矫治疾病、增强体质等方面起着重要作用，为游客提供集休闲、疗养和观光于一身的健康之旅。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】



