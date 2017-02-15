阿拉木图周边将建立起四座卫星城市

哈通社阿斯塔纳 - 在素有哈萨克斯坦"南都"之称的阿拉木图附近， 2030年将建设完成一座全新的卫星城市。

据悉，南都卫星城市建设计划包含4个卫星城市，分别被命名为Golden City、Growing City、Green City和Gate City，整体工程项目被称之为G4 City计划。



投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔2月14日称，G4 City建设方案的经济和技术基础是根据阿拉木图州议会的批准而准备完成的。



"根据计划，G4 City中的Gate City项目的建设工程将于2030年全面完成。"他说。



据其介绍，Gate City的建设规划中包括了运输服务区、工业综合园区、居民住宅区以及行政中心区等设施。



"阿拉木图市的卫星城市Gate City的水、电和天然气等基础设施管网的先期铺设工作已经完成，目前正在进行道路建设工作。此外，产热量为200兆千卡/小时的天然气供热站工程已经接近完工。"罗曼•斯卡利亚尔说。



根据相关计划，至2030年卫星城建设项目将获得拨款6500亿坚戈。其中来自政府财政预算的拨款为2060亿坚戈，私人投资为4440亿坚戈。



据罗曼•斯卡利亚尔透露，2008-2015年期间，该项目获得了314亿坚戈拨款，而2016年则未获得财政拨款。



G4 City建设方案中余下的三座卫星城，即Golden City、Growing City和Green City将于2030年后开始进行建设。



阿拉木图卫星城建设计划是在2006年获得批准的。根据纳扎尔巴耶夫总统2007年的指示，G4 City建设计划于2008年开始动工。



【编译：木合塔尔·木拉提】