科涅萨热汗之子百年前所著手写文献 首次在莫斯科展出

哈通社莫斯科 - 据哈通社驻莫斯科记者站消息，《科涅萨热汗•卡斯莫夫：个人、命运与时代》主题圆桌会议，2月16日在俄罗斯首都莫斯科国家图书馆召开。

此次会议的主要目的，旨在介绍由俄罗斯科学院社会科学信息研究所代理所长、历史学教授伊利亚•扎伊且夫首次展示的，由阿赫梅特•科涅萨热手书作品《科涅萨热•卡斯莫夫与萨德克•科涅萨热的历史》一书的复制件。







这本记载有关于英勇、无畏而著名的哈萨克汗国末代君王科涅萨热汗•卡斯莫夫以及其子萨德克苏丹的重要历史性文献，在莫斯科的展示活动，得到了哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆和"萨姆鲁克-卡泽纳信托"基金会的全力支持。



阿赫梅特•科涅萨热所写的这部有关其亲生父亲科涅萨热汗及兄长萨德克苏丹的著作，完成于距今130年前的1889年，书写地点位于塔什干城，同年由俄罗斯地理学会突厥斯坦分部成员E•斯米尔诺夫翻译为俄文。



不过手写稿的原件随后遗失，仅留存了这本复制件。



复印件在一百多年的时间里，一直被封存在莫斯科国家图书馆中，直到被伊利亚•扎伊且夫教授偶然发现才得以重见天日。



著作使用了采用阿拉伯式字母的哈萨克文字书写。







莫斯科国家图书馆副馆长安德烈•亚诺夫斯金强调，这本新发现的文献为研究哈萨克汗国历史，尤其是哈萨克汗国末代君主科涅萨热汗及其家族历史，打开了一扇新的大门。



此外，这一文献作为当时历史经历者的第一手资料，还将为史学界研究希瓦汗国、布哈拉汗国和浩罕汗国相关历史事件提供重要的信息。



据亚诺夫斯金透露，在被发现之前，这本文献一直被保存在国家图书馆内的手写资料区--锡尔河地区总督尼古拉•哥罗德科夫的私人资料库当中。



在圆桌会议上，文献的发现者扎伊且夫教授介绍了与该手写文献相关的历史。他表示，他是在参加2004年俄罗斯国家历史博物馆开展的《莫斯科收藏的伊斯兰手写文献展示》活动期间，发现了这本由阿赫梅特•科涅萨热所著的重要资料。



"这本文献同俄罗斯历史关系不大。它是哈萨克历史文化相关的重要手写资料，记载了与哈萨克人民的历史、人文以及民俗相关的重要信息，而且，是以哈萨克人的视角审视并如实叙述当时历史的重要文献。"扎伊且夫说。



他强调，这本书绝非仅仅是一个人或一个家族的历史，而是能够反映当时整个哈萨克社会的一面明镜。



俄罗斯历史研究所研究院、历史学博士纳莉亚•别克马汉诺娃认为，科涅萨热汗是中亚历史上具有重要地位的人物，其对中亚历史进程的影响十分深远。



这一观点得到了与会人士的认同，学者们认为，这一文献具有重要的历史、文学价值，是哈萨克斯坦历史的重要宝藏。



圆桌会议期间，主办方举行了专项展览会，展出了与科涅萨热汗生平有关的各类资料，以及许多少见的重要历史文献。



此次圆桌会议及相关展览会，吸引了多位知名东方学学者、相关领域研究人员及大学生参会。







科涅萨热汗（1802-1847），阿布莱汗嫡孙，哈萨克汗国最后一任可汗，1841-1847年在位，领导了1837-1847年期间的哈萨克护国抗争运动，同入侵哈萨克汗国的沙俄、浩罕和希瓦等国家的侵略者持续斗争。



1847年，由于遭到叛徒的出卖，科涅萨热汗在今吉尔吉斯共和国境内阵亡，其头颅被沙俄入侵者砍下并送往沙俄控制下的额木斯克，遗体则被就地安葬。



自此之后，寻找科涅萨热汗遗骨的工作就不曾被停止过。



有消息称，可汗的头骨在额木斯克一直被保存至1930年，随后被转移到了别处。



有人认为头骨后来被转送到了莫斯科或圣彼得堡保存。



哈萨克斯坦独立以来，与俄罗斯方面就归还科涅萨热汗头骨事宜的交涉一直不曾中断。



2016年8月，时任总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，就此提出交涉。



在随后的会谈当中，俄罗斯总理向哈方做出了归还头骨的承诺。



【编译：木合塔尔·木拉提】