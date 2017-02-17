第一副总理马明视察阿斯塔纳国防工业园区

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府第一副总理阿斯哈尔•马明17日对阿斯塔纳市国防工业园区企业进行了视察。

期间，马明详细询问了哈萨克斯坦航空工业公司Airbus C-295、安-26、安-72和安-74、无人机等军用飞机的生产、组装、维修和技术服务等方面的情况。

在视察"欧直哈萨克斯坦工程公司"时，该公司负责人夫向马明介绍了国产直升机生产、组装和维修等工作。

据介绍，目前该公司正计划向哈萨克斯坦航空救援队和国防部交付26架直升机。此外，公司还开设了专业航空培训中心。

马明还视察了国产装甲车生产企业"Kazakhstan Paramount Engineering"和国产军用电子设备生产企业"Kazakhstan ASELSAN Engineering"。

据了解，"Kazakhstan Paramount Engineering"生产的首批国产装甲车"阿尔兰"和"猎豹"已交付武装力量并已开始服役。"阿尔兰"装甲车配备了"Kazakhstan ASELSAN Engineering"公司生产的高标准无线电专业通讯设备和热成像摄像机、昼/夜观察变焦摄像机、红外望远镜、激光测距仪和激光夜视摄像机等先进的全套侦察设备。

马明指出，近些年，哈萨克斯坦军工企业得到较快发展，在此基础上要进一步提高哈萨克斯坦在国际市场上的竞争能力。

【编译：小穆 审校：金桥】