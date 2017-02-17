驻华大使：中国发展引世界关注 将关注两会所有议题

哈通社阿斯塔纳--据中国日报消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫17日在接受中国日报记者采访时表示，即将在北京召开的中国全国两会的所有议题都将十分重要，对深入研究中国未来发展的进一步规划和发展战略等问题意义重大。

今年3月将在北京召开第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议。努雷舍夫表示，在当前的世界局势下，中国近几年如何克服现有的困难并保障6.5%-7%的经济增长，引起了整个国际社会的关注。



努雷舍夫对两会非常期待，他说："近几年来，我们注意到中国在国家主席习近平的领导下展现出积极的外交政策并勇敢地走向国外市场。中国作为世界大国的作用和地位日益增强。所以可以坚定地指出，两会期间对我们来说不会有不重要的问题。从深入研究中国未来发展的进一步规划和发展战略的必要性的角度上讲，所有的问题都将会非常重要。"



努雷舍夫说："中国经济在全球经济持续复杂和慢性复苏的条件下，考虑到新常态，外贸大幅度下降，个别经济领域生产过热正在积极寻找新的增长动力。"



"但是中国仍保持强劲经济势头，首先是因为中国确保了国际经济增长的四分之一，并直接影响着其经贸合作伙伴的经济状况。"



努雷舍夫指出哈萨克斯坦为中国的近邻，可靠的朋友和战略伙伴，在丝绸之路经济带倡议的落实上占有重要的地位。2013年9月中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首次发表了关于建设丝绸之路经济带的倡议。



"这一倡议对哈萨克斯坦也具有深刻的意义，因为自中国通向欧洲、中亚、高加索、中东，波斯湾的主要交通走廊已建成并投入使用，这些交通走廊都经过哈萨克斯坦境内。正因为如此，两国元首做出了对接丝绸之路经济带和光明大道哈萨克斯坦基础设施发展计划的决定，" 努雷舍夫说。



努雷舍夫说虽然中国是发展中国家，但却是世界上最大的经济体和国际舞台上的关键国家。