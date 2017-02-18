阿拉木图"智能城市"计划或将采用新加坡经验

哈通社阿拉木图 - 阿拉木图市长包尔詹•拜别克17日同新加坡驻哈萨克斯坦大使祖勒克夫利•本•巴哈举行会谈。

双方就两国经贸、人文等领域合作的进一步深化等问题进行了深入交流。



会谈中，包尔詹•拜别克表示，新加坡在招商引资、金融业发展以及旅游业开发等方面的经验，十分值得阿拉木图市的借鉴和参考。



新加坡驻哈大使则表示了对阿拉木图市阿拉套区创新技术开发区的浓厚兴趣，并就旨在发展阿拉木图市的《阿拉木图2020》规划落实期间的合作问题，同包尔詹•拜别克进行了讨论。



"这是我首次造访阿拉木图。就我所见，这座城市的发展十分迅速。我相信，新加坡企业会很积极的参与阿拉木图正在实施的‘智能城市'计划。在这一领域，我国企业拥有非常丰富的经验。" 祖勒克夫利•本•巴哈说。



祖勒克夫利•本•巴哈同时提议，组织新加坡政企代表团访问哈萨克斯坦，以进一步促进两国在"智能城市"发展计划中的合作。



据了解，2016年，阿拉木图市与新加坡之间的商品交易量为2140万美元。截止2017年1月的数据显示，目前阿拉木图市共有58家哈新合资企业及23家新加坡企业。



【编译：木合塔尔·木拉提】